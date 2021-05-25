Владимир Зеленский подал в Раду законопроект с громким названием "О национальном сопротивлении". Он регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

Если в 2014 году добробаты (в большинстве случаев) создавались под эгидой МВД и его главы Арсена Авакова, то сейчас, если законопроект примут, все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту, его назначенцам на местах и военным.

Причем формировать добровольческие "армии" в регионах по закону можно будет уже сейчас, без всякой войны. Они будут вооружены как за счет бюджета, так получат право использовать и свое оружие.

"Страна" разобрала этот законопроект, который, в случае принятия, заработает с 1 января 2022 года.

Кто будет командовать тербатами

Национальное сопротивление - это меры по привлечению населения Украины к обороне, причем как в мирное время, так и в особый период. То есть, в случае принятия законопроекта, все указанные ниже мероприятия можно проводить уже сейчас.

Главное - в рамках "национального сопротивления" можно создавать добровольческие формирования.

Создаются они по территориальному принципу, который совпадает с административными делением Украины - областей и районов.

Причем в самом начале законопроекта оговаривается, что руководители территориальной обороны - а значит и добровольческих отрядов - это чиновники, назначаемые президентом.

Это губернаторы, главы военно-гражданский администраций, районов и председатель КГГА. Но никак не избираемые жителями городов мэры (у них есть только совещательный голос).

При этом оперативное управление теробороной осуществляют офицеры ВСУ - Генштаб делегирует их на должность начальников штабов для каждой зоны.

То есть вся добровольческая вертикаль замыкается на президента. И у Зеленского появляется возможность создавать свои персональные "армии" на местах.

У Генштаба остается общая "направляющая" роль, которая касается чисто военных вопросов: сборов, обучения, военного воспитания, снабжения и так далее. Вся система "национального сопротивления" объединяется в Силы территориальной обороны (СТО), задачи которым ставит президент Украины.

Генштаб управляет этими силами в рамках всей территории Украины. При этом в законопроекте снова делается акцент, что зонами теробороны (то есть областями и районами) командует местный президентский назначенец - глава областной, районной и, например, в Киеве - городской администрации (правда, в Киеве глава администрации и мэр одно и тоже лицо, но ходят слухи, что скоро Зеленский уволит с должности главы КГГА Кличко и назначит туда своего человека).

Бригады, батальоны, добровольцы

На территориальные армии возлагается широкий спектр задач - от военного сопротивления в случае войны до патрулирования улиц, охраны объектов и поддержания общественного порядка в мирное время.

"Участие в обеспечении мероприятий публичной безопасности и порядка в населенных пунктах", - говорится в законопроекте.

Это важнейший момент - то есть таким образом у назначенных президентом чиновников появляются полицейские функции. И создаются альтернативные МВД формирования.

Здесь есть два аспекта. Первый - Силы теробороны при ВСУ.

В областях, районах и городах могут создаваться бригады (в областях и городах-миллионниках) и батальоны территориальной обороны (в населенных пунктах поменьше). Они комплектуются как и обычная армия - по призыву и контракту.

Базируются СТУ как на территории воинских частей ВСУ, так и на базе муниципалитетов - в порядке, который будет утвержден Кабмином.

Тут есть хорошая новость в том, что многие призывники смогут служить в армии, не уезжая далеко от дома.

Второй момент - добровольческие формирования.

Их численность для каждой зоны регламентирует командование СТО, а создание каждого отряда (а также его символику) должен утвердить главнокомандующий. Инициировать появление отряда могут местные советы. Как все это будет происходить в деталях - подробную инструкцию должен разработать Кабмин.

Попасть в такие отряды могут как уже служившие люди, так и те, кто никогда не был в армии. Набор производится через военкоматы путем заключения контракта. После этого они получают все социальные гарантии и льготы, как и военнослужащие.

Командир добровольческих отрядов назначается военным руководством (включая не только Силы теробороны, но и командование ССО). В таких отрядах запрещена партийная пропаганда.

После принятия законопроекта через три месяца должно выйти отдельное положение Кабмина, которое пропишет более детальные особенности функционирования добробатов.

Будет ли у добробатов оружие?

В законопроекте говорится, что порядок использования фондов армии на нужды теробороны и добровольцев, определяет Кабмин. Видимо, здесь идет речь и о вооружении.

Ниже в документе говорится, что вопросами снабжения отрядов теробороны оружием и боеприпасами занимается командование СТО. При этом ничего не говорится, каким вооружением собираются оснащать добровольческие отряды.

По крайней мере в документе нет никаких запретов на использование ими разных видов вооружения - в том числе тяжелого.

При этом слишком те же добровольческие структуры серьезно вооружать не станут. В законопроекте прописано, что "Выполнение задач территориальной обороны осуществляется за пределами районов, где ведутся военные (боевые) действия".

То есть на реальную войну отряды не рассчитаны. А вот выполнять разные "специфические" задачи вполне смогут.

В статье 22 законопроекта говорится, что добровольцы могут использовать как штатное оружие так и личные охотничьи ружья и карабины.

Кто будет финансировать добробаты?

Что касается финансирования, то в законопроекте написано так:

"Финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления осуществляется за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством Украины источников".

Что понимается под "другими не запрещенными законодательством Украины источниками" - не объясняется. Но не исключено, что будут привлекаться и частные пожертвования под видом волонтерской помощи.