Первая личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в июне в Швейцарии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным собеседников, выбор места для встречи двух лидеров пал на Женеву. Ожидается, что Байден и Путин встретятся 15-16 июня после завершения первой международной поездки президента США с момента вступления в должность.

Белый дом на этой неделе направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со своим российским коллегой. Они обсудят детали предстоящей встречи, заявили официальные лица,.

Представитель Белого дома отказался комментировать окончательное место проведения встречи до тех пор, пока не будут уточнены все детали.

Напомним, президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонную беседу с российским коллегой, в ходе которой и предложил встретиться Владимиру Путину.

Днем ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что работа по организации встречи президентов продолжается. Но ее дату пока объявлять рано. А вот западные СМИ утверждали, что время встречи назовут в ближайшие дни.

Также ранее "Страна" писала о том, что на встрече с президентом РФ Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.