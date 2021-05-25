На борту судна Century у берегов Панамы в результате несчастного случая скончался 38-летний капитан - житель Одессы.

Об этом со ссылкой на морского юриста Николая Гольбина и моряка, пожелавшего остаться анонимным, пишет портал Seafarers Journal.

По данным портала, судно направлялось в Панаму, там должен был смениться капитан. Однако за два дня до прихода в порт, капитан не вышел из своей каюты, а коллеги обнаружили его тело.

В офисе компании-судовладельца дали команду опечатать каюту с телом и ждать панамских властей. По последним данным, тело капитана продолжает лежать в каюте, оттуда уже пошел запах, а власти Панамы отказываются его забирать.

Коллеги умершего заявили, что 38-летний капитан мог умереть неестественной смертью.

Сейчас на борту судна работают украинские и филиппинские моряки.

Ранее мы рассказывали, что пятеро украинских моряков заразились малярией. Один из них умер.

Также сообщали, что в марте в порту Дании погиб украинский моряк. По неизвестной причине поднятая крышка люка сорвалась с крана и упала на палубу, где два матроса как раз раскладывали опоры для этой крышки. Одному моряку удалось уклониться от падающей крышки, а украинец к сожалению, не смог этого сделать.