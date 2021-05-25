Какие страны ограничили авиасообщение с Беларусью. Список
После инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем в Минске ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью или рекомендовали авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики.
В понедельник, 24 мая, участники саммита ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над его территорией.
Список стран, которые ввели ограничения полетов, по данным ТАСС, выглядит следующим образом:
- Украина
- Великобритания
- Литва (KlasJet)
- Латвия (AirBaltic)
- Сингапур (Singapore Airlines)
- Германия (Lufthansa)
- Нидерланды (KLM)
- Франция (Air France)
- Финляндия (Finnair)
- Австрия (Austrian Airlines)
- Польша (LOT)
- Испания (Iberia)
- Япония (All Nippon Airways)
- Эстония
- Швеция (SAS)
Напомним, после закрытия многими авиакомпаниями сообщения с Беларусью Украина предложила иностранным партнерам перестроить авиационные маршруты и проложить их через ее воздушное пространство.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, как украинцы смогут долететь в Москву после закрытия Киевом авиасообщения с Беларусью.