После инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем в Минске ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью или рекомендовали авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики.

В понедельник, 24 мая, участники саммита ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над его территорией.

Список стран, которые ввели ограничения полетов, по данным ТАСС, выглядит следующим образом:

Напомним, после закрытия многими авиакомпаниями сообщения с Беларусью Украина предложила иностранным партнерам перестроить авиационные маршруты и проложить их через ее воздушное пространство.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как украинцы смогут долететь в Москву после закрытия Киевом авиасообщения с Беларусью.