Сегодня 19-й лунный день в созвездии Водолея. Он пронизан бодрой и веселой энергией и принесет людям всяческую мотивацию на подвижный или спокойный досуг, творческую реализацию, откроет путь к новым ресурсам через отдых, легкую работу познавательного плана и дружеское единение. Учитывая, что это выходной день, то лучше всего провести его дома, вдали от шумных и многолюдных мест, вместе с самыми дорогими и близкими людьми.

Самыми счастливыми сегодня будут Близнецы, Весы и Рыбы.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня у вас может появиться новое увлекательное хобби. Возможно, это будут экстремальные путешествия, танцы, разгадывание кроссвордов, кино, иностранные языки, работа на радио или телевидении. А может быть, вы решите записывать собственные подкасты. Так или иначе, вы ощутите себя самым счастливым человеком на земле. В таком ресурсном состоянии можно легко реализовать давние планы или продумать некоторые изменения в карьере, которые были бы вам полезны.

Весы (24.09 - 23.10)

У вас есть шанс обрести сегодня гармонию тела и духа. К этому состоянию вы проделали долгий путь, поэтому можете бесконечно радоваться новому себе. Также звезды советуют вам заняться литературой, рисованием или коллекционированием оригинальных вещей. Новое хобби принесет вам силу, которая понадобиться на работе и в личной жизни. Впредь не допускайте хаоса в мыслях, верьте в себя и вы сможете не только выработать в себе новые поведенческие реакции, но и обучить этому родных. Во всяком случае, с этого дня ваша жизнь будет постепенно налаживаться и все сложиться для вас наилучшим образом.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вас ждет душевная встреча с друзьями, если вы не переключитесь сегодня на решение чужих вопросов. Помогать сегодня нужно только в том случае, если вас об этом сильно попросят. Постарайтесь свободное время уделять не работе, в которой вы нередко являетесь настоящим экспертом, а увлечениям. Это может быть рыбалка или выращивание растений, кулинария, а может быть вы увлекаетесь дрессировкой животных или хотели бы научиться езде на лошади. Сегодня как раз тот день, когда нужно развить хотя бы один из своих интересов. Для вас это станет настоящим источником вдохновения и бодрости на всю неделю.

Остальные знаки Зодиака могут ощущать себя в довольно странном положении: вроде бы все есть, но чего-то не хватает. В этих вопросах нужно разобраться как можно скорее. До конца мая поставьте себе как можно больше сложных вопросов, обдумайте их и постарайтесь найти ответы. Присмотритесь к факторам, которые влияют на вашу жизнь, проанализируйте политическую и экономическую ситуацию. Это поможет вам решиться на необходимые изменения.

Нужно учитывать, что в настоящее время Сатурн и Плутон находятся в ретроградном движении, а с 30 мая к ним присоединится еще Меркурий, негативно влияющий на эмоции. Когда эти планеты находятся в ретроградном движении, люди могут испытывать разочарование в себе и своей работе. Важно не отчаиваться и не впадать в крайности, быть ласковыми и терпеливыми (особенно с любимым человеком и детьми). Ни в коем случае не списывайте проделки планет на собственную невезучесть.

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