Министерство иностранных дел Российской Федерации ослабило ограничения на въезд в страну для иностранных граждан, в том числе и украинцев. Расширена категория близких родственников.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно распоряжению, в Россию смогут въехать члены семьи граждан РФ:

супруги,

родители,

дети,

родные братья и сестры,

дедушки и бабушки,

внуки,

усыновители или усыновленные,

опекуны и попечители.

При себе нужно иметь копию документа, который подтверждает родство или установление опеки (попечительства).

Кроме того, футбольные болельщики смогут приехать в Россию на Чемпионат Европы по футболу-2020, несколько матчей которого пройдет в Петербурге.

Как сообщается в Twitter-аккаунте "ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге", для этого им не потребуется виза - только билет на футбольный матч и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, Россия обязала сдавать тесты на COVID-19 при въезде всех, кроме жителей "ЛНР" и "ДНР".

Также "Страна" подробно разбиралась как украинцы этим летом смогут въехать в Крым.