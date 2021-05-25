Министр здравоохранения Мальты Крис Ферн заявил, что в стране как минимум одной дозой вакцины привились от коронавируса 70% взрослого населения. Таким образом, добавил он, государство достигло коллективного иммунитета, став первым в Евросоюзе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В течение последней недели на средиземноморском острове каждый день регистрировали в среднем три новых случая Covid-19. При этом показатель положительных результатов тестов составил 0,2%. В понедельник, 24 мая, сообщалось о двух новых случаях коронавируса.

"Вакцины вводятся каждые пять секунд. 42% взрослого населения получили две дозы", - сказал Ферн.

По словам главы мальтийского Минздрава, сейчас вакцинация доступна для всех жителей страны старше 16 лет. Ферн добавил, что детям в возрасте 12 лет и старше также будут делать прививки, когда европейский регулятор даст на это согласие.

Он также сказал, что с 1 июля Мальта отменит обязательное ношение масок на открытом воздухе для вакцинированных людей, пока число случаев заражения вирусом остается низким. При этом органы здравоохранения страны ранее заявили, что с 1 июня носить защитные средства на лице на пляжах больше не нужно.

В понедельник, 24 мая, в Мальте также разрешили посещать тренажерные залы и бассейны, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Ранее они должны были закрываться в 17:00.

Ранее мы рассказывали, что во Всемирной организации заявляли, что в 2021 году человечеству не удастся получить коллективный иммунитет от коронавируса за счет вакцинации.

Между тем, Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета, чтобы достигнуть у взрослого населения коллективного иммунитета.

Также мы рассказывали, сколько миллионов украинцев нужно привить для коллективного иммунитета от коронавируса.