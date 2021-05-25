Президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой увеличить максимальную численность Вооруженных сил на 11 тысяч военнослужащих - до 261 тысячи человек.

Об этом говорится в тексте президентского законопроекта №5558, зарегистрированного в Верховной Раде во вторник, 25 мая, как неотложный.

"Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных Сил Украины на 11 000 военнослужащих", - сообщил в пояснительной записке заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Целями и задачами законопроекта, по словам автора записки, является "увеличение численности Вооруженных сил Украины с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил - сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, а также развития Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в интересах формирования движения сопротивления".

Отметим, что действующим на сегодня Законом Украины от 6 марта 2015 № 235-VIII, нормативная численность Вооруженных Сил Украины установлена в количестве, не превышающем 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

Однако в поданном президентом законопроекте предлагается утвердить численность ВСУ в количестве, которое не превышает 261 тысяч человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих.

Напомним, сегодня также Зеленский зарегистрировал в Раде как неотложный законопроект "Об основах национального сопротивления".

Ранее в этом году глава государства подписал закон о срочном призыве резервистов. Также инициатива ужесточила наказание за уклонение от призыва.