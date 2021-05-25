В конце марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные звания экспертам из НИИ СБУ, выводы которых легли в основу обвинения одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Указом №120/2021 от 25 марта 2021 года Зеленский постановил присвоить почетное звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины Татьяне Владимировне Будко, главному научному сотруднику Украинского НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Этим же указом почетное звание Заслуженного юриста Украины присваивается Андрею Викторовичу Свинцицкому, который является директором этого же НИИ СБУ.

"Как думаете, за какие такие заслуги Зеленский наградил этих СБУшных экспертов? Правильно, за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука. Именно эти, так сказать, "ученые" в погонах своими псевдоэкспертными заключениями от 12.04.21 и 13.04.21 по делу, незаконно зарегистрированному сотрудниками СБУ 22.03.21, "превратили" народного депутата Медведчука в "государственного изменника", который что-то там "нарушил" и что-то там "подорвал", - напсал Ренат Кузьмин.

Также нардеп напомнил, что Верховный суд признал незаконным проведение судебных экспертиз экспертами, находящимися в подчинении органов, назначивших эти экспертизы, и что дело против нардепа Медведчука было незаконно зарегистрировано следователем СБУ, а не генпрокурором.

"Государственные награды были вручены президентом Зеленским СБУшным экспертами в качестве взятки за составление и выдачу незаконных заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука. Как вы понимаете, Европейский суд приправам человека в этом вопросе однозначно станет на сторону Медведчука и констатирует грубое нарушение его прав и политическую мотивацию его уголовного преследования. Со всеми вытекающими последствиями", - написал Кузьмин.

"Депутатами ОПЗЖ готовятся заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей", - анонсировал Кузьмин.

Напомним, сейчас Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Его подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Сам он считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и сфабрикованными.

Также мы писали о том, что в ОПЗЖ призвали власти снять все обвинения против Виктора Медведчука.