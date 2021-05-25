Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы пригласить представителей белорусской оппозиции на саммит стран "Большой семерки", который пройдет с 11 по 13 июня в британском Корнуолле.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщает Agence France Press со ссылкой на источник.

По его словам, Макрон уточнил, что белорусских оппозиционных политиков пригласят на саммит, если соответствующее решение поддержит Великобритания, которая будет принимать мероприятие. В то же время неизвестно, каких конкретно оппозиционеров хотел бы видеть на саммите президент Франции.

Напомним, в сентябре прошлого года Макрон встречался с бывшей претенденткой на пост президента Беларуси, одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. Тогда глава государства пообещал ей помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике.

Ранее мы писали, что Евросоюз запретил полет белорусских самолетов на территорию содружества и заявил о намерении ввести новые санкции против республики из-за инцидента с вынужденной посадкой борта Ryanair, пассажиром которого был один из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.