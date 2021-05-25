Поляк станет первым депутатом, который понесет наказание за "кнопкодавство". Кадр с видео

Офис генерального прокурора Украины завершил досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата текущего 9-го созыва, который на пленарном заседании Верховной Рады Украины проголосовал вместо другого нардепа. Это первый в практике случай, который привел к ответственности за "кнопкодавство".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Фейсбуке во вторник, 25 мая.

По данным следствия, нардеп в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги.

Отметим, что в Офисе генпрокурора ни фамилия, ни фракционная принадлежность нардепа не указываются.

Вместе с тем, 21 февраля сообщалось, что внефракционного депутата Владислава Поляка уличили в кнопкодавстве в Верховной Раде. На видео запечатлено, как он неоднократно голосовал вместо другого депутата на пленарном заседании.

На видео также запечатлено, как во время голосования за поправку №1223 законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

Напомним, 16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

За кнопкодавство депутату грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. Расследовать правонарушения имеет Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

12 февраля 2020 года Поляку сообщили о подозрении по фактам неличного голосования.

После этого спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пояснил, что грозит Владиславу Поляку. По словам председателя парламента, нардеп потеряет полномочия, если суд признает его виновным.

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