Во вторник, 25 мая, в Черном море, у берегов Туапсинского района Краснодарского края РФ, произошел разлив нефтепродуктов. Море покрыли цветные разводы, а в воздухе ощущается резкий химический запах.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Утечка, по предварительным данным, произошла на глубоководном выпускном канализационном коллекторе. При этом в Туапсинском морском порту и на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе "Роснети" нештатных ситуаций не зафиксировано.

Причину попадания нефтепродуктов в систему глубоководного выпускного канализационного коллектора выясняют специалисты.

"В результате обследования были обнаружены два места с остаточным истечением нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. В настоящий момент загрязнение локализовано. Продолжается обработка масляных пятен абсорбентами", - сообщили в региональном оперштабе Краснодарского края РФ.

На территории Туапсе введен режим повышенной готовности. Масляное пятно находится на расстоянии около 800 м от берега.

Напомним, "Страна" писала о том, как в прошлом году попытки поднять затонувший танкер "Делфи" в Одессе привели к утечкам нефтепродуктов в море.

Также мы писали, что столичные коммунальщики обвиняли Укрзализныцю в сбросе нефтепродуктов в канализацию Киева.