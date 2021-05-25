Украина оказалась на третьем месте среди стран Европы по количеству летальных случаев пациентов с Covid-19 за сутки. Возглавляет антирейтинг Россия, на втором месте идет Италия.

Об этом сообщает Теlegram-канал "Коронавирус.инфо".

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 68 смертей от коронавируса, таким образом страна заняла третье место в Европе по количеству суточных летальных исходов. На втором месте Италия - 110 смертей за сутки. На первом, с большим отрывом, Россия - 319 летальных случаев за 24 часа.

В то же время Украина заняла 15 место в мировом рейтинге по количеству новых смертей от Covid-19 за сутки и 10 место среди стран Европы по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, за прошедший сутки в Украине 2 608 новых случаев Covid-19, новых летальных случаев зафиксировали 249. Днем ранее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось всего на 1 334 человека, а летальных случаев было зафиксировано 68.

Также сообщалось, что в ВОЗ прогнозируют, что второй год пандемии коронавируса станет смертоноснее первого.