В 2020 году, когда вступили в силу изменения в правилах въезда в Беларусь, наземную границу между этой страной и Украиной пересекли 1,8 миллиона человек. При этом с января по апрель этого года включительно этот показатель оказался почти в девять раз меньше.

Об этом изданию "Украинские новости" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В 2020 году на границе с Беларусью было оформлено 1 800 000 пассажиров", - заявил представитель пограничного ведомства.

По его словам, за первые четыре месяца 2021 года пассажиропоток на границе с Беларусью наземным транспортом составил чуть более 192 тысяч человек. Таким образом, с 2020 года границу пересекли почти 2 миллиона человек.

В то же время Демченко заявил, что не обладает информацией касательно пассажиропотока с Беларусью по небу как за прошлый, так и за текущий год.

Напомним, во вторник, 25 мая, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил это решение заботой о безопасности украинцев.