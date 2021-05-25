Несмотря на то, что с 26 мая Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью, туда все еще можно добраться на автобусе.

Об этом "Стране" сообщила руководитель департамента коммуникаций компании-перевозчика "Ecolines" Елена Ковтюх.

Компания "Ecolines" пока не отменяла сухопутные рейсы в Беларусь, однако ситуация может измениться.

"Мы готовы к любому развитию событий, так как ситуация очень не предсказуемая. Сегодня это обсуждали, на данный момент рейсы есть, но мы не знаем, как будет завтра. Пока ездят, но, возможно, будут какие-то дополнительные документы, распоряжения с обеих сторон, поэтому сейчас ждем, как дальше будут развиваться события, и от этого будем отталкиваться. У нас сейчас в неделю из Киева всего несколько рейсов в Беларусь. Их количество уменьшили где-то полгода назад, когда Беларусь перестала пускать людей", - сообщила Елена Ковтюх.

Напомним, Украина приняла решение прекратить авиасообщение с Беларусью из-за инцидента, который произошел 23 мая. Тогда самолет Ryanair сообщением Афины - Вильнюс из-за ложного сообщения о минировании экстренно посадили в Минске. В аэропорту был задержан один из пассажиров рейса - основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Также мы писали о том, что Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с республикой.

Кроме того, сообщалось, что Киев разрабатывает механизм оперативного возвращения украинцев из Беларуси.