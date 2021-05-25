В отделениях "Новой почты" распространился новый вид мошенничества - подмена ювелирных изделий на "цыганское золото" - железки желтого цвета копеечной стоимости.

Такие трюки удается проворачивать мошенникам благодаря ловкости рук и липовым документам. Об этом сообщил источник "Страны" в МВД.

По данным нашего собеседника, вчера в полицию поступило очередное заявление по поводу подмены золотых украшений в посылке, заказанной наложенным платежом в Киеве. Инцидент произошел в отделении "Новой почты" №46 на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы. Некая женщина пришла за посылкой, в которой должны были быть золотые украшения. Она попросила осмотреть свою покупку, однако, повертев ювелирное украшение в руках, забирать его отказалась.

По ее словам, ей прислали не то, что она заказывала на сайте. Только после ухода женщины из отделения "Новой почты" персонал заподозрил, что она подменила золотые украшения на бижутерию. По заявлению сотрудников отделения "Новой почты" полиция открыла уголовное производство и начала расследование по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Если злоумышленницу установят и задержат, то ей будет грозить до трех лет ограничения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье мошенник обманул 37 ромов почти на 175 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве полиция поймала почтового вора и раскрыла мошенническую схему.