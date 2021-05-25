Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" государственной компании "Укрспецэкспорт" государственного концерна "Укроборонпром" 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевской школой экономики и менеджмента", которую возглавляет Тимофей Милованов, об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 миллионов гривен.

Договор был заключен за день до назначения президентом Владимиром Зеленским советника главы Офиса президента Милованова членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

В отчете никакие данные об этом исследовании не обнародованы. При этом срок оказания услуг указан до 1 октября 2021 года.

По данным ProZorro, аванс в размере 30% должны выплатить в течение трех банковских дней после подписания договора, а оставшиеся 70% стоимости - в течение пяти банковских дней после предоставления услуг.

Другие детали заказа в отчете также не сообщаются. Закупку провели без аукциона, потому что "Спецтехноэкспорт" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках". Контактной особой указана Мартиненко Анна Юрьевна.

В отчете сказано, что договор был заключен 20 мая, то есть за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова (который является президентом КШЭ).

Ранее мы рассказывали, что Зеленский ввел Тимофея Милованова в комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности.

Помимо этого, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен исполняющим обязанности генерального директора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

В то же время напомним, что Раде рекомендовали ускорить ликвидацию "Укроборонпрома". В частности, документ предусматривает ликвидацию госконцерна "Укроборонпром" и создание вместо него двух крупных холдингов.