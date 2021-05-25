В Кремле отрицают причастность к инциденту с экстренной посадкой Ryanair в Минске и последующим задержанием Романа Протасевича и его девушки. Москва не согласна с обвинениями в свою сторону.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости" во вторник, 25 мая.

"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что Москва наблюдает за ситуацией с Минском и не соглашается с обвинениями в свою сторону. Однако в Кремле считают, что "это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить".

Напомним, 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, который направлялся из Греции в Вильнюс. На борту самолета находился Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала "Нехта", в Беларуси его задержали.

После этого Британия остановила полеты над Беларусью и запретила принимать рейсы "Белавиа" и призвала ввести санкции против "Северного потока-2". В свою очередь Европарламент назвал государственным терроризмом захват самолета. Ряд стран, в том числе и Украина, приняли решение прекратить авиасообщение с Беларусью.

При этом в США заявили, что не делают "поспешных выводов" о причастности России к задержанию Протасевича.