Украина работает на механизмом возвращения своих граждан из Беларуси, с которой уже прекратили авиасообщение многие авиакомпании мира. Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужба прорабатывают пути оперативной помощи украинцам, находящимся в Беларуси.

Об этом сообщает "Украэрорух".

"Для участия в возвращении в страну гражданин должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. В случае возникновения сложностей рекомендуется оставить заявление в контакт-центре МИД", - советуют в "Украэрорухе".

Компания предупреждает, что введение запретов, обеспечивающих безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Поэтому авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее, чем за три часа до начала регистрации, но компенсация за ранее купленные билеты по указанному направлению не предусмотрена.

"Для надлежащего информирования пассажиров авиакомпаний, осуществляющих рейсы в/из Республики Беларусь, Госавиаслужба и "Украэрорух" будут коммуницировать с авиакомпаниями. При поддержке руководства аэропортов, из которых осуществляются перелеты, будет налажено информирование пассажиров о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении "Украэроруха".

Напомним, Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Также мы сообщали, какие авиакомпании затронет полное прекращение авиасообщения Украины с Беларусью.