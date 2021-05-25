Официальный представитель Министерства внутренних дел России опровергла информацию о том, что с самолета в Минске сошли четверо граждан РФ.

Соответствующий пост об этом она написала в Фейсбуке во вторник, 25 мая.

"Второй день читаю про неких "четырёх российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолёта и не вернулись на борт (...) Выяснила. Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции", - написала она.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.

Позже авиакомпания Ryanair сообщила, что посадку в Минске пришлось сделать в связи с тем, что белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности на борту. После проверки самолета саперами уже в Минске эта информация не подтвердилось. При этом во время вынужденной стоянки в Минске был задержан один из основателей оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега. Также сообщалось, что в самолета в Минске сошли четверо граждан РФ, после чего борт направился в пункт назначения.

Комментируя задержание россиянки Софьи Сапеги, Песков заявил о надежде, что ее отпустят белорусские власти в ближайшее время.