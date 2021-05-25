В среду, 26 мая, в то время как в части Украины синоптики прогнозируют дожди и периодические грозы, в шести областях страны ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"По информации УкрГидрометцентра, 26 мая в большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 мая в Киев пришло метеорологическое лето, в этом году оно наступило позже обычного. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позднее, в 1990 и 2001 годах - 7 июня. При этом метеорологическая весна в Киеве началась 13 марта и продлилась 62 дня. Таким образом оказалась почти на неделю короче климатической нормы.

Также "Страна" сообщала, что в этом году апрель в Киеве оказался на несколько градусов холоднее нормы. Самый холодный день прошлого месяца был 8 апреля.