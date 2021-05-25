После закрытия многими авиакомпаниями сообщения с Беларусью Украина предложила иностранным партнерам перестроить авиационные маршруты и проложить их через ее воздушное пространство.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщается на сайте ведомства.

"События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством.

Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", - заявил Кубраков.

Напомним, что после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания находящегося на его борту белорусского оппозиционера Романа Протасевича, лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью.

Украина также закрывает авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил это решение заботой об украинцах и экономической выгодой для страны. По его словам, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и соответственно, она будет получать транзитные средства.