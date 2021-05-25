В Кремле считают, что в инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс в Минске Беларусь следовала международным правилам.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Песков заявил, что действия белорусских диспетчеров в инциденте с самолетом Ryanair "минимизировали угрозу жизни для людей на борту". Кроме того, по его словам, жизни находившихся в самолете россиян "не подвергались опасности из-за действий Минска".

Комментируя задержание россиянки Софьи Сапеги, девушки основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, Песков заявил о надежде, что она будет отпущена белорусскими властями в ближайшее время.

"На этот раз, конечно же, мы исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке. И вообще мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями. Если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", - сказал Песков.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко. Самолет Афины - Вильнюс, пассажиром которого он был, экстренно посадили из-за ложного сообщения о минировании.

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