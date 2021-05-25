Посольство Беларуси в Украине, после решения Киева прекратить авиасообщение с республикой, направило в украинской Министерство иностранных дел ноту протеста.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте посольства во вторник, 25 мая.

"В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации", - говорится в заявлении.

В диппредставительстве заявили, что в первую очередь от решения прекратить авиасообщение с республикой во время туристического сезона, пострадает сама Украина. Подорожают и путешествия в Украину, поскольку придется использовать альтернативные аэропорты.

"В 2019 году, в котором отсутствует искажающее влияние пандемии COVID-19, авиакомпания "Белавиа" заплатила украинской стороне за полеты на регулярных рейсах в воздушном сообщении между странами и обслуживание в аэропортах Украины 14 млн. долларов США", - написано в ноте.

Кроме того, в посольстве возмутились ссылками официальных лиц Украины на "якобы угрозы безопасности для иностранных граждан на территории Республики Беларусь, тогда как украинская сторона длительное время не может обеспечить безопасность функционирования Посольства Республики Беларусь в Украине, расположенного в самом центре столицы".

Решение прекратить авиасообщение с республикой в ноте назвали попыткой "грубого экономического давления" сравнив с принятым в 2020 году указом президента Зеленского о привлечении в Украину высококвалифицированных специалистов и предпринимателей в IT-сфере из Беларуси.

"В ноте также отмечено, что белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту «Минск» самолета авиакомпании "Ryanair", осуществленной экипажем данного воздушного судна в полном соответствии с международными правилами и стандартами в сфере авиационной безопасности.

В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга", - резюмировали в заявлении.

Напомним, в Национальном аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании совершил аварийную посадку самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Взрывчатых устройств в самолете не нашли, но задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

После этого лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции.

На внеочередном заседании правительства Украина приняла решение с 26 мая прекратить авиасообщение с республикой и запретить украинским компаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.