В Кремле рассказали, что в ближайшее время сделают заявление относительно встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 25 мая.

Отметим, днем ранее сообщалось, что один из чиновников из США, советник по национальной безопасности Джейк Салливан на этой неделе встретился со своим российским коллегой в Женеве, предполагаемом городе проведения переговоров президентов, для окончательной доработки деталей.

В свою очередь, Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, означает ли данная информация то, что РФ согласилась на проведение встречи в этом городе, заявил следующее.

"Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы. Отметим, что в качестве площадки для проведения встречи президентов себя уже предложили Финляндия, Австрия и Чехия. Также в США говорили, что Исландия также является одной из стран, где потенциально может состояться саммит лидеров двух государств. Сегодня стало известно, что встреча может пройти в швейцарском городе - Женеве.

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