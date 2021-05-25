В среду, 26 мая, дожди переместятся из западных в северные регионы Украины. Температура воздуха удержится на уровне +19...+23 градусов, а местами будет достигать +28 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В среду Украину будет затрагивать пушистым хвостом атмосферный фронт, которым будет махать циклон, который расположился вблизи Скандинавии", - написала Диденко.

По ее словам, это приведет к тому, что дожди и периодические грозы 26 мая будут вероятны в северных регионах Украины, местами на западе, в Винницкой и Черкасской областях, Кропивницком с районами и Полтавщине. Остальные области будут принадлежать сухой солнечной погоде.

Температура воздуха, по данным синоптика, в течение дня составит +19...+23 градуса. На востоке, юге и в большинстве центральных областей предполагается +24...+28 градусов. По данным Диденко, в Киеве в среду ожидается периодический дождь и гроза. Температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.

"В дальнейшем в Украине дожди будут чередоваться с прояснениями. Теплее всего будет в восточной части Украины, свежее - в западной. В общем температура воздуха пока - без особых изменений", - рассказала синоптик.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве наступило метеорологическое лето, оно пришло на три дня позже обычного.

Также мы сообщали, что во вторник дожди переместились из восточных в западные регионы Украины.