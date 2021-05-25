Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту принять Закон об основах национального сопротивления, а также законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.

Оба документа №5557 и №5558 зарегистрированы во вторник, 25 мая.

Тексты инициированных главой государства законопроектов пока отсутствуют.

Напомним, на днях был опубликован текст президентского законопроекта о коренных народах Украины. Согласно этому документу русские не могут считаться коренным народом Украины, но отдельно прописано понятие коренных народов Крыма - это крымские татары, караимы и крымчаки.

Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Зеленский считает, что на государственный референдум необходимо вынести вопрос, касающийся ситуации на Донбассе и анонсировал законопроект Стефанчука о местных референдумах.

Также мы сообщали, что из новой версии законопроекта о реформе СБУ убрали норму о блокировке сайтов без решения суда.