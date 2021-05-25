Президент международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель потребовал от мэра Риги Мартиньша Стакиса снять бело-красно-белые флаги, которые считаются оппозиционным символом Беларуси и заменить их на официальный государственный флаг республики. В ответ мэр столицы Латвии решил снять флаги хоккейной федерации.

Об этом городской глава сообщил в своём Тwitter-аккаунте.

"Президент IIHF потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги ИИХФ. Каждый сам выбирает сторону - жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", - написал Стакис.

Напомним, во время проведения в Риге чемпионата по хоккею мэр столицы заменил государственный флаг Бералуси бело-красно-белый. "Флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге - поэтому мы его и сняли" - аргументировал такое решение Стакис. Такое решение было принято на фоне задержания Романа Протасевича после экстренной посадки самолета, который направлялся из Греции в Вильнос, в Минске.

После инцидента с флагами Минск выслал всех работников посольства Латвии, Рига ответила тем же, и выслала белорусских дипломатов.

Также сообщалось, что в Беларуси предложили отнести бело-красный флаг оппозиции к нацистской символике .