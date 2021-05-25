В Подольский райсуд Киева направлен обвинительный акт в отношении главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, которого обвиняют в преступлениях против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора во вторник, 25 мая.

По данным следствия, в октябре 2018 обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах находящегося в розыске экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины совершил подкуп свидетеля. При этом преследовалась цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

"Кроме того, на протяжении 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Отметим, что санкция вменяемой Александру Тупицкому ч. 2 ст. 384 УК Украины предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

А ст. 386 УК Украины предусматривает штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев.

Напомним, что 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца, а 28 февраля – еще на месяц. Формальным основанием стало ходатайство Офиса генпрокурора.

В КСУ указ назвали незаконным и пригрозили Зеленскому уголовной ответственностью за вмешательство в работу суда.

27 марта Зеленский подписал указ об отмене указа Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тупицкий обжаловал указы президента в Верховном суде.

При этом в начале апреля в Конституционном суде Украины оспорили указы президента Украины Владимира Зеленского, которыми он отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина.

Отправной точкой конфликта стало решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года о признании неконституционными ряда положений закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.