В офисе белорусской авиакомпании "Белавиа" заявили, что официального запрета на полеты из Украины пока нет. Об этом представители компании сообщили корреспонденту "Страны".

На данный момент действуют запреты на полеты из/в Литвы, Великобритании и Франции. Рейсы из Великобритании и Франции отменены с 25 мая по 30 октября 2021 года. Из Литвы - до 30 июня. По этим направлениям пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (один год). Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Что касается Украины, то в белорусском офисе посоветовали держать связь с местными продавцами билетов. В Украине их несколько: есть представители в Киеве (аэропорты Борисполь, Жуляны, БЦ "Максим" и другие), Львове, Одессе, Харькове.

"Стране" удалось дозвониться в Харьковское подразделение "Белавиа".

"Пока нет официального запрета, билеты можно вернуть лишь на общих основаниях. Но, к примеру, для невозвратного тарифа (эконом-класс) это невозможно. Если запрет на полеты введут официально (а это, скорее всего, случится в ближайшее время, ведь правительство уже приняло соответствующее решение - Ред.), нужно будет обратиться по месту приобретения билета, написать заявление, и деньги вам вернут. Но - за исключением сервисного аэропортового сбора, в зависимости от типа билета его сумма может достигать 500-600 гривен с билета", - сказали в харьковском офисе "Белавиа".

При этом процедура возврата непростая. Нужно заполнить много документов. Подробная схема описана здесь.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Национальном аэропорту Минска был задержан находившийся на борту этого лайнера основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Какие последствия будет иметь его задержание для Украины подробно разбиралась "Страна".

После этого инцидента ряд стран остановили авиасообщение с Беларусью и запретили принимать рейсы "Белавиа". На внеочередном заседании Кабмина Украина приняла решение с 26 мая прекратить авиасообщение с Беларусью и запретить украинским авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве республики.