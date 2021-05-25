Глава совета директоров аэропорта "Киев" имени Сикорского (Жуляны) Денис Костржевский заявил, что из-за прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью доход аэропорта упадет на 10%. При этом, добавил он, руководство воздушного транспортного предприятия поддерживает решение правительства "в защиту демократических ценностей".

Об этом Денис Костржевский сказал журналистам во вторник, 25 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава совета директоров аэропорта рассказал, что в текущем месяце аэропорт "Киев" ожидал три-четыре тысячи пассажиров из Минска, в то время как до карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тыс. а на пике - до 15 тыс.

Также Костржевский добавил, что при введении такого запрета правительству "было бы логично предложить аэропорту какие-то денежные компенсаторы".

Глава совета директоров также рассказал, что информации об отмене рейса государственной белорусской авиакомпании "Белавиа", который по расписанию должен прибыть во вторник, 25 мая, в 23:40, пока не поступало.

Он также напомнил, что из-за карантина в настоящее время аэропорт работает на 25-30%.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров страны подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Вскоре после этой новости секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подтвердил, что Киев полностью прекратит полеты в республику.

А позже стало известно, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью уже со среды, 26 мая. Такое решение на внеочередном заседании принял Кабинет министров.

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