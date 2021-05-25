Нардепы внесли в Раду законопроект, который предусматривает ввести уголовную ответственность за похищение ребенка одним из родителей. Это правонарушение предлагают наказывать ограничением свободы до шести лет или лишением свободы на такой же срок.

Об этом свидетельствует проект закона, обнародованный на сайте парламенте.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубенец (группа "За майбутне").

Среди соавторов проекта закона – сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко, Лариса Билозир (группа "Довира"), Сергей Швец, Мария Мезенцева, Максим Ткаченко (фракция "Слуга народа").

Законопроект предусматривает внесение дополнения в статью 146 Уголовного кодекса Украины: "Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи (похищение ребенка - Ред.), совершенные одним из родителей в отношении ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя - наказываются ограничением свободы на срок до шести лет или лишением свободы на тот же срок".

Напомним, "Страна" писала о том, как 10-летняя одесситка ради шутки сообщила полиции о своем похищении, ее мать привлекут к ответственности.

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