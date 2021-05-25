В российском Краснодаре двух бывших сотрудников МВД обвиняют в рассылке писем со ртутью в иностранные посольства. Прокуратура запросила для них 18 и 16 лет строгого режима.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Экс-сотрудники МВД рассылали письма с приглашениями на праздничное мероприятие "Подари частицу земли Крыма" в феврале 2018 года. Тогда такие послания получили около двух десятков посольств. В конверты под видом земли Крыма были вложены кристаллы хлорида ртути.

Как пишет издание, по данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), письма отправлялись, "очевидно, пытаясь дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами", Такие послания направляли в посольства иностранных государств, руководителям НАТО и Евросоюза на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка.

Государственное обвинение попросило приговорить бывших сотрудников главного управления МВД по Краснодарскому краю Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова к 18 и 16 годам колонии строгого режима соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе неизвестные направили в государственное учреждение конверт с ртутью.

Также сообщали, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявлял, что его отравили ртутью. По его словам, из-за этого он пережил две клинических смерти.