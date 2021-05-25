Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что белорусские власти пересекли "красную линию", задержав основателя Telegram-канала Nexta после экстренной посадки самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс в аэропорту Минска.

Об этом Данилов написал в Facebook.

"Авантюристическое решение посадить рейс самолета Ryanair могло привести к катастрофе. Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа", - написал Алексей Данилов.

Также секретарь СНБО назвал решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую несет Александр Лукашенко.

"Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости", - написал Данилов.

В связи с инцидентом в Беларуси Алексей Данилов упомянул другие ситуации, спровоцированные, по его мнению, "авантюристическими решениями, принимаемыми в условиях единоличной диктатуры": катастрофу рейса МН-17 (2014 год), сбивание украинского Boeing 737 под Тегераном (2020 год).

"Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", - считает Данилов.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair Афины - Вильнюс был вынужден экстренно сесть в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Там задержали Романа Протасевича, одного из пассажиров самолета и создателя Telegram-канала Nexta.

Также мы писали, что Украина в связи с инцидентом прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.