Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью после инцидента с лайнером Ryanair поскольку заботится о защите своих граждан и намерены остановить "произвол Минска". Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сообщил Кулеба.

По его словам, это решение достаточно выгодно для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и соответственно, она будет получать транзитные средства.

"Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным", - добавил Кулеба.

Глава МИД также заявил, что Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и президент поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для закрытия полетов между Украиной и Беларусью. На практике это означает, что нельзя будет летать самолетом, например, из аэропорта Украины в аэропорт Беларуси или осуществлять украинским авиакомпаниям транзит через воздушное пространство Беларуси.

"Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - объяснил Кулеба.

Как сообщалось, по решению внеочередного заседания Кабмина, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Бомбы на борту самолета не оказалось, но в Национальном аэропорту Минска был задержан находившийся на борту этого лайнера основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

После этого Британия первой в Европе остановила полеты над Беларусью и запретила принимать рейсы "Белавиа".

Кроме того, лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции.