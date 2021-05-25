Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Яблонский прокомментировал обнародованное днем ранее видео белорусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в Беларуси. Дипломат заявил, что задержанного избивали в тюрьме.

Об этом Павел Яблонский сказал в эфире Польского радио.

"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал дипломат.

По словам Яблонского, польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками молодого человека, которые якобы сказали, что также не осведомлены о состоянии здоровья Павла.

Напомним, 23 мая в аэропорту белорусской столицы задержали 26-летнего Романа Протасевича. Этому предшествовала история с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Оппозиционера сняли с борта лайнера, который сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. В авиакомпании заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса Ryanair сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска. "Страна" рассказывала подробности этой громкой истории.

24 мая Протасевич опубликовал их СИЗО видео, в котором рассказал, что никаких проблем со здоровьем у него нет, добавив, что "отношение со стороны сотрудников к нему максимально корректное и по закону".

"Страна" подробно описала, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине.