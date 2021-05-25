В Индии, где у выздоровевших от Covid-19 пациентов массово фиксируют случаи смертельного "черного грибка", впервые зафиксировали заражение желтым грибком у человека, перенесшего коронавирус.

Об этом со ссылкой на врача-отоларинголога Брайя Пала Тяги сообщает NDTV.

Желтый грибок обнаружили у 45-летнего пациента в Газиабаде (штат Уттар-Прадеш). Он несколько недель лечился от Covid-19 и уже шел на поправку, однако его состояние ухудшилось. У мужчины отекло лицо, начались кровотечения из носа. Кроме того, у него наблюдались вялость, потеря аппетита и веса, медленное заживление ран.

Этот случай - первый, когда желтым грибком заразился человек, обычно он встречается у рептилий. Любопытно, что это уже третий вид грибковой плесени, выявленный у переболевших Covid-19, до этого сообщалось о случаях заражения мукормикозом (черная плесень) и аспергиллезом (белая плесень).

Напомним, ранее сообщалось, что людям, зараженным "черной плесенью", в Индии вырезают глаза.

Также "Страна" анализировала, может ли в Украину попасть из Индии "черная плесень" и есть ли от нее лекарства.