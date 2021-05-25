Саммит президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина может пройти в швейцарском городе Женеве, так как это "излюбленное место сбора мировых лидеров". Отметим, что ранее о Женеве как о возможном месте встречи глав государств рассказывал журналист MSNBC.

Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Politico.

По данным издания, "Женева - излюбленное место проведения международных конференций, переговоров на высшем уровне и других крупных встреч, так как Швейцария исторически сохраняет нейтралитет в различных конфликтах и не является членом НАТО".

Как пишет Politico, администрация американского президента рассматривала несколько потенциальных мест проведения встречи. В число соперничающих городов входили Вена и Хельсинки - "также излюбленные места для проведения международных встреч".

При этом дата встречи пока не оглашается, но ожидается, что она состоится примерно в то же время, когда Байден посетит Европу в середине июня, где встретится с лидерами НАТО и Европейского союза.

Напомним, президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонную беседу с российским коллегой, в ходе которой и предложил встретиться Владимиру Путину.

Днем ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что работа по организации встречи президентов продолжается. Но ее дату пока объявлять рано. А вот западные СМИ утверждают, что время встречи назовут в ближайшие дни.

В Белом доме ранее сообщали, что саммит Джо Байдена и Владимира Путина пройдет этим летом.

Также ранее "Страна" писала о том, что на встрече с президентом РФ Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.