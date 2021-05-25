Российские военные провели учения на оккупированном полуострове Крым. Они использовали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", дислоцированный на территории полуострова. Учения провели по отражению нападения диверсантов условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 25 мая.

"В рамках учения по противовоздушной обороне (ПВО) военнослужащие дивизиона С-400 "Триумф" отработали комплекс мероприятий по свертыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С", - рассказали в ведомстве.

В ходе проведения марша из позиционного района на военную колонну совершили нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны отразили нападение и уничтожили "противника".

После совершения марша боевые расчёты дивизиона С-400 "Триумф" отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков.

"При проведении учения по нападению диверсантов на военную колонну для максимального приближения обстановки к боевой были использованы холостые боеприпасы и средства имитации взрывных устройств", - добавили в сообщении.

Справка. С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).

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