Во вторник, 25 мая, в Литве вступил в силу запрет на прием в аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Беларуси.

Об этом со ссылкой на постановление литовского правительства сообщает ТАСС.

"Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Беларуси", - сказано в документе.

Кроме того, с 25 мая запрещен вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство Беларуси. Запрет распространяется на всех авиаперевозчиков без исключения.

По словам министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса, в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям, в основном это относится к маршрутам южного направления. При этом мера не означает отмены рейсов: авиакомпаниям придется выбрать другой маршрут.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair Афины - Вильнюс был вынужден экстренно сесть в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Там задержали Романа Протасевича, одного из пассажиров самолета и создателя Telegram-канала Nexta.

В связи с этим Lufthansa, Finnair и Air France прекращают полеты над Беларусью.

Также мы писали о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.