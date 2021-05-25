В российском городе Норильск в преддверии 9 мая (Дня Победы) предотвратили теракт. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, злоумышленник готовил взрыв в парадной колонне военных. Его задержали на Ставрополье.

Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает TACC во вторник, 25 мая.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт на территории Красноярского края. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края 22 апреля задержан гражданин России, сторонник идеологии запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в РФ), планировавший организовать совершение 9 мая этого года теракта в Норильске путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - сообщают в ведомстве.

По данным ФСБ, в оборудованном задержанным в подвале одного из домов в тайнике нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы, а в используемых средствах связи - инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписку. Последняя "свидетельствовала о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы".

По данному факту возбуждено уголовное дело о склонении к совершению теракта и пособничестве в совершении теракта. В настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.

ФСБ также публикует видео спецоперации по задержанию подозреваемого в подготовке взрыва на параде Победы в Норильске.

Ранее мы рассказывали, что ФСБ заявила о задержании 16 "сторонников украинских неонацистов", которые готовили вооруженные нападения.

Также сообщали, что ФСБ заявляла о подготовке госпереворота в Беларуси на 9 мая.