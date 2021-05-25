С 26 мая Украина официально прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение на внеочередном заседании 25 мая принял Кабинет министров.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэродвижение" принять для этого необходимые меры", - написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - заявил премьер-министр.

Напомним, решение о прекращении авиасообщения было принято из-за экстренной посадке в Минске из-за ложного сообщения о минировании самолета Афины - Вильнюс, на борту которого находился Роман Протасевич. В столице Беларуси оппозиционера задержали.

Также мы писали о том, что лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции.