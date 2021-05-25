По состоянию на утро вторника, 25 мая, все украинские регионы находятся в "желтой" зоне карантина. Еще вчера Донецкая область была "оранжевой", однако сегодня "пожелтела".

Об этом свидетельствует информация, обнародованная Министерством здравоохранения.

Донецкая область неделю назад попала в "оранжевую" зону из-за превышения нормы процента от эпидпорога. Однако сейчас этот показатель вернулся в норму и теперь составляет 94,4% при норме 100%. Еще днем ранее эпидпорог был на уровне 108,5%

Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по коронавирусу.

При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 2 608 новых случаев Covid-19, что почти в два раза выше показателя прошлых суток. Всего в стране болеет 161 714 человека. За время пандемии от Covid-19 умерли 49 685 человек. За сутки это число выросло на 249 смертельных случаев.

Между тем, глава ВОЗ прогнозирует новую пандемию из-за вируса более смертоносного, чем Covid-19.