Ситуация с задержанием в Беларуси одного из главных оппозиционеров Протасевича не сорвала назначение встречи Путина и Байдена, несмотря на призывы к жестким действиям против России от Британии и Польши.

Рандеву президентов России и США состоится в швейцарской Женеве 16 июня. Время и место саммита официально подтвердили как в Москве, так и в Вашингтоне.

Точнее, должно состояться. Потому что противники разрядки в отношения между двумя крупнейшими ядерными державами, не исключено, попытаются создать условия, чтобы встреча сорвалась или же прошла в крайне недружественной атмосфере.

Ситуацию накануне саммита анализирует "Страна".

Британия атакует Россию, Меркель и Макрон - защищают, Байден готовится к встрече

Вскоре после инцидента с задержанием Протасевича Британия предложила повесить за это вину и на Россию.

Она призвала наложить санкции на "Северный поток – 2", а также остановить прокачку газа в Европу по трубопроводу "Ямал – Западная Европа". Глава МИД Британии обосновал это тем, что труба "проходит через Беларусь и даёт деньги режиму".

Однако оба этих заявления ушли в пустоту.

В США несколько раз повторили, что не владеют доказательствами причастности России к инциденту с Протасевичем. И уже после этого Москва и Вашингтон официально объявили о грядущей встрече. А Байден еще раз дал понять, что не собирается усиливать санкции против "Северного потока-2".

Германия также не поддержала версию о связи России с посадкой самолета в Минске.

"Подтвержденных сведений о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair в Минске нет", - заявила канцлер Меркель.

Германии вторит Франция. Президент Макрон заявил, что политика санкций в отношении России перестала быть эффективной.

"То есть коллективный Запад даёт понять, что не намерен отказываться от с трудом начавшегося диалога с Россией из-за инцидента в Минске. Воинственные голоса с Британских островов и из Варшавы звучат пока весьма одиноко. Но до встречи Байдена и Путина ещё почти три недели. Поэтому "партии войны" с разных сторон, вероятно, попытаются ещё не раз ее сорвать или же создать накануне саммита не очень дружелюбную атмосферу", - пишет Телеграмм-канал "Политика Страны".

И в этом контексте не исключены какие-либо инциденты (например, в Донбассе или в Крыму). А возможно - и развитие ситуации с Протасевичем.

"Могут быть попытки вызвать со стороны РФ резкие жесткие реакции, которые могли бы или изменить форму будущей встречи Путина с Байденом, или вообще отложить ее на неопределенное время. Особенно усилилось давление Британии (это и доклад Chatham House, и максимально жесткие реакции в отношении союзника России). Все это может рассматриваться, как попытка повлиять на атмосферу этой встречи, ее повестку дня, вставить в нее дополнительные вопросы, о которых сложно договориться или вообще разрушить сами условия для проведения саммита Путина-Байдена", - говорит политолог Руслан Бортник.

"И ранее высказывались предположения, что Британия может воспользоваться для попытки срыва встречи и возможных компромиссов между США и Россией провокацией в одном из сопредельных государств - в том числе и в Украине. Лукашенко, задержавший Протасевича - причём не сделавший ничего уникального, а повторивший трюки, уже осуществляемые ранее США, Украиной и другими - стал настоящим подарком для Лондона. Не надо большого ума, чтобы провести параллель: Беларусь - это сателлит России, Россия - это Путин, Путин - враг. Значит - команда посадить самолёт исходила лично от Путина. По традиционной для Британии формуле обвинений "Хайли лайкли" (очень вероятно). Уверен: скоро появятся "доказательства" о том, что самолёт посадили лично Петров и Боширов, которым было поручено в случае срыва операции отравить Протасевича "Новичком" прямо на борту самолета. Ну или нечто в этом роде", - иронизирует в беседе со "Страной" политолог Константин Бондаренко,

Впрочем, эксперт не думает, что британцам удастся сорвать переговорный процесс между США и Россией.

"Великобритания превратится в ближайшее время в основной фактор дестабилизации ситуации в Евразии, стараясь действовать по принципу divide et impera (разделяй и властвуй). Протасевич в этой игре - лишь пешка, хотя очень выгодная", - полагает Бондаренко.

Западные эксперты также не верят, что инцидент с Протасевичем остановит "Северный поток-2" или сорвет переговоры США и России.

"Некоторые считают, что Путин мог заранее знать об инциденте с "угоном", если даже не санкционировал его. Тимоти Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, полагает, что Лукашенко теперь полностью зависит от Путина в плане своего выживания на посту президента и не стал бы рисковать своими отношениями с Кремлем, предприняв такой бесцеремонный шаг, если бы он не был впервые получил зеленый свет от Путина. Но аналитики считают, что любые новые ограничения в отношении Лукашенко, скорее всего, будут неэффективными. Эмре Пекер, директор консалтинговой компании Eurasia Group, занимающейся политическими рисками в Европе, считает, что инцидент с "угоном" самолета Ryanair, скорее всего, принесет пользу России, подтолкнув к ней Беларусь. Между тем обвинения в причастности России еще больше усложнят способность ЕС эффективно реагировать на Беларусь. Москва обвинила ЕС и его членов в двойных стандартах и ​​будет защищать действия Минска в связи с инцидентом. Точно так же любые новые санкции ЕС вызовут осуждение России вмешательства Запада. Что касается "Северного потока-2", то Германия вряд ли остановит проект в связи с инцидентом с Ryanair, хотя и будет настаивать на освобождении Протасевича", - сказала "Стране" журналист CNBC Холли Эллятт.

"Разрушат ли лед" на встрече в Женеве, как Горбачев и Рейган

На Западе, тем временем, анализируют перспективы встречи Путина и Байдена.

"Байден и Путин согласились на саммит в Женеве 16 июня. США не ждут более четкого ответа России по Беларуси. Администрация Байдена стремится продемонстрировать некоторую стабильность/предсказуемость в отношениях с Россией (в отличие от Китая)", - пишет в своем "Твиттере" Айан Бреммер, американский политолог, президент Eurasia Group.

К слову, в США уже разгоняют "зраду" по поводу отказа Байдена от санкций против "Северного потока-2" и согласия встретиться с Путиным.

Американские СМИ цитируют сенатора Бена Сассе, республиканца из Небраски, который, в частности, возмутился "прохладной реакцией Байдена в адрес Лукашенко" после задержания Протасевича.

"Награждаем Путина саммитом? Вместо того, чтобы относиться к Путину как к гангстеру, который боится своего народа, мы отдаем ему его заветный газопровод "Северный поток-2" и узакониваем его действия саммитом", - негодовал Сассе.

Белый дом, пишет Associated Press, не ожидает, что встреча приведет к каким-либо серьезным прорывам. Вместо этого официальные лица говорят, что "Байден стремится найти общий язык со своим противником, чтобы двигаться вперед".

Символичным и "интригующим" считают место проведения саммита и вспоминают Горбачева и Рейгана в той же Женеве в 1985 году, после которой началась оттепель после холодной войны.

"Саммит был кратким по содержанию, но имел решающее значение для разрушения льда между Востоком и Западом и развития того, что впоследствии стало в основном дружескими отношениями между двумя лидерами за время их пребывания в должности", - пишет Associated Press.

Источник "Страны" в дипломатических кругах полагает, что успехом саммита был бы общий настрой двух стран остановить углубление конфронтации. В том числе и по Украине. А конкретные решения по возможным компромиссам если и будут, то позже.

"Почва для компромиссов есть. США хотят не допустить дальнейшего сближения России и Китая. Москва хочет ослабления санкционного и прочего давления. Но максимум, что можно ждать от встречи - это подтверждение того, что стороны не будут углублять конфронтацию. Это означает, помимо прочего, что не будет эскалации по Украине и новых санкций против России. Также, судя по всему, дадут достроить "Северный поток-2". Возможны заявления по контролю за вооружениями, по которым между двумя странами нет особых противоречий. Но какие-то конкретные решения по тому, как, например, решать вопрос Донбасса, будут позже. Если вообще будут. Не исключено, что ситуацию там пока предпочтут заморозить. Но это оптимистический сценарий. Потому что наверняка будут попытки до саммита организовать события, которые бы сильно усложнили вообще какие-либо договоренности", - говорит источник.