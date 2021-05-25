Со среды, 26 мая, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

На такие меры Киев вслед за Европой пошел из-за ситуации с посадкой борта Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича.

С 2015 года, когда украинские власти закрыли прямые рейсы в Россию, Минск стал главным пересадочным пунктом для пассажиров из Украины, которые летали в Москву. Теперь же им придется изобретать более сложные способы облета Беларуси.

"Страна" рассказывает, что сейчас происходит в небе над Беларусью, как и почем долететь из Киева в Москву с пересадкой не в Минске, а также компенсирует ли компания "Белавиа" билеты тем, кто их уже купил.

Что сейчас происходит в небе над Беларусью

Еще со вчерашнего дня западные страны радикально ограничивают полеты над страной.

Евросоюз вчера призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков прекратить полеты через Беларусь. Многие из них уже выпустили соответствующие заявления - что начали облетать белорусов. Речь о компаниях AirBaltic, WizzAir, Lufthansa, Finnair, Air France, KLM, Ryanair, LOT и других.

Также Евросовету рекомендуется запретить полеты белорусских авиакомпаний по территории ЕС. В частности, речь идет о госкомпании "Белавиа". Ее полеты у себя в опережающем порядке запретила Британия, Франция и Литва.

Литва, к слову, пошла еще дальше - закрыла свои аэропорты для самолетов, которые летят через Беларусь. В первую очередь эта мера направлена, судя по всему, против российской авиации.

Украина же с 26 мая прекращает всякое авиасообщение с Беларусью. И запрещает своим авиакомпаниям летать над территорией соседнего государства.

На момент публикации материала над республикой находилось десять самолетов. Из них несколько частных, а остальные - белорусские, российские, китайские и африканские.

К слову, над Украиной тоже не так много авиации - если посмотреть на полетную карту Европы, то наша страна даже без всяких санкций являет собой относительно свободную от самолетов территорию.

Над Беларусью продолжают летать россияне, тогда как Украина прервала с ними авиасообщение еще несколько лет назад.

К слову, о российской авиации. Нельзя исключать, что теперь авиакомпании из РФ начнут больше зарабатывать - благодаря тому, что будут продолжать летать через белорусскую территорию, не затрачивая топливо на облеты. Это может вызвать разницу в ценах на билеты между компаниями России и Европы.

Если, конечно, и другие страны Евросоюза, вслед за Литвой, не запретят у себя посадку самолетов, летевших через воздушное пространство Беларуси.

Полеты в Россию через Беларусь

Украинцам, которые летали в соседнюю страну, теперь остается лишь добираться туда сухопутным способом. Цена билета на автобусе - от 450 до 600 гривен.

Международные поезда из Украины не ходят с марта 2020 года. Правда, сообщение скоро планируют с некоторыми странами восстановить. Но неизвестно, войдет ли туда Беларусь.

Но еще больше сложностей у тех, кто использовал Беларусь как самый удобный путь в столицу России.

Во время пересадки через Минск у украинцев не возникало сложностей - ни с визами, ни возможностью выхода в город во время пересадки.

Что же касается авиарейсов, которые предлагаются для поездок из Киева в Москву, с пересадкой в Европе. Украинцы (россияне, белорусы) могут приобрести на них билеты, но есть важная оговорка.

Из-за коронавирусных ограничений все время пересадки (часто оно продолжительное) придется находиться в транзитной зоне европейского аэропорта. Выходить в город, в том числе при наличии биометрического паспорта, нельзя. Это правило изменится, когда ЕС откроет границы для украинцев.

Также напомним, что на протяжении последнего года и сейчас въезд в Россию разрешен далеко не всем украинцам. Кто и с какой целью может посетить РФ:

гражданин Украины с пропиской в "ДНР" и "ЛНР",

для ухода за близкими,

для лечения,

при наличии вида на жительство в РФ,

технические специалисты,

высококвалифицированные специалисты,

переселенцы в Россию (не путать с внутренними украинскими переселенцами),

дипломаты,

пилоты, водители и капитаны,

спортсмены.

Несколько дней назад въезд открыли:

если в России у украинца живут супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, усыновители или усыновленные,

для болельщиков Чемпионата мира по футболу 2020, несколько матчей которого пройдет в Петербурге.

И все же - как теперь летать? Каковы конкретные маршруты?

Через Молдову

Самый простой вариант добраться из Киева в Москву - через Кишинев. Этот вариант удобен тем, что не требует виз.

Продаж готовых стыковочных рейсов пока нет, но, по всей вероятности, скоро они появятся. А пока придется покупать авиабилеты у двух компаний - МАУ и Air Moldova. И самостоятельно стыковать их по времени.

Билет из Киева у Кишинев у МАУ стоит 72 евро (2400 гривен). В пути - 1 час 5 минут.

Затем пересадка в Кишиневе. Молдову украинцы посещать могут - для этого нужно иметь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда.

Билет в Москву (есть на следующий день после прилета из Киева) стоит 108 евро (3600 гривен).

Итого: билет в один конец из Киева в Москву с пересадкой Кишиневе обойдется в 6000 гривен. Дополнительно нужно учитывать стоимость ночевки в Кишиневуе и затраты на ПЦР-тест, который нужен для выхода в город.

Поэтому не исключено, что многим (особенно жителям юга Украины) будет проще добраться до Кишинева на автобусе. Это обойдется примерно в 400-500 гривен для жителей близлежащих регионов.

Через Польшу

Вплоть до сегодняшнего дня украинцы, которые имеют право въезда в Россию, добирались стыковочным рейсом авиакомпании "Белавиа". Из Киева в Москву он летит с пересадкой в Минске и точно так же - обратно. Это занимает около четырех часов и около 5 тысяч гривен за полет в один конец.

После отмены полетов в Беларусь из Украины, теперь наиболее доступные билеты предлагаются через Варшаву - 6677 гривен туда-обратно с ручной кладью без багажа.

Удобным назвать рейс с пересадкой в Польше сложно. Общее время в пути - почти 18 часов, всю ночь придется сидеть в аэропорту.

Отправиться ночевать в гостиницу или погулять по ночной Варшаве нельзя. Из-за ковид-ограничений граждане Украины могут находиться только в транзитной зоне.

Через Амстердам

Наиболее легкие пересадки, без длительного ожидания в аэропорту, предлагаются через Амстердам. В пути в общей сложности 8 часов.

Цена билета туда-обратно с ручной кладью - 12 366 гривен.

Также в пределах 12 тысяч гривен можно купить билеты с пересадкой в Риге или Вене. Но ожидание в аэропорту, транзитную зону которого покидать нельзя, составляет в среднем 20 часов.

Через Турцию

Еще один вариант перелета из Киева в Москву - через Стамбул. Он подходит для пассажиров с крупным багажом.

По состоянию на конец мая он недоступен, поскольку минимум до 1 июня у России закрыто авиасообщение с Турцией. Сейчас стороны ведут переговоры о возобновлении рейсов. По данным стороны, предварительно это случится в середине июне.

Смотрим билеты из Киева в Москву через Стамбул на 20-е числа июня. В пути - 7 часов 25 минут туда, обратно - 8 часов 35 минут.

Стоимость билета - 10 115 гривен.

Плюс такого рейса - Турецкие авиалинии, в отличие от европейских лоукостов, сразу включают в стоимость билета большой багаж: 8 кг для ручной клади и 20 кг для чемодана.

Через... Россию

Для жителей Харьковской области остается "льготная" опция - доехать за пару часов до соседнего Белгорода и оттуда улететь в Москву. Стоимость билета - 900-1500 гривен.

Вернет ли "Белавиа" деньги за купленные билеты?

В белорусском офисе "Белавиа" "Стране" сказали, что официального запрета на полеты из Украины пока нет, несмотря на соответствующее заявление премьера Дениса Шмыгаля.

На данный момент действуют запреты на полеты из/в Литвы, Великобритании и Франции. Рейсы из Великобритании и Франции отменены с 25 мая по 30 октября 2021 года. Из Литвы - до 30 июня.

По этим направлениям пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (один год). Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Что касается Украины, то в белорусском офисе нам посоветовали держать связь с местными продавцами билетов. В Украине их несколько (есть представители в Киеве (аэропорты Борисполь, Жуляны, БЦ "Максим" и др), Львове, Одессе, Харькове.

Мы дозвонились в харьковское подразделение "Белавиа".

"Пока нет официального запрета, билеты можно вернуть лишь на общих основаниях. Но, к примеру, для невозвратного тарифа (эконо-класс) это невозможно. Если запрет на полеты введут официально (а это, скорее всего, случится в ближайшее время, ведь правительство уже приняло соответсвующее решение - Ред.), нужно будет обратиться по месту приобретения билета, написать заявление, и деньги вам вернут. Но - за исключением сервисного аэропортового сбора, в зависимости от типа билета его сумма может достигать 500-600 гривен с билета", - сказали в "Белавиа".

При этом процедура возврата непростая. Нужно заполнить заявление на возврат и отправить его на электронную почту support@belavia.by.

К заявлению нужно приложить: