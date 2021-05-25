Вечером в понедельник, 24 мая, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook окончательный вариант законопроекта об СБУ ко второму чтению. После публикаций "Страны" и других СМИ из документа убрали норму о блокировке сайтов без решения суда.

Отметим, что в предыдущем варианте допускалась блокировка веб-ресурсов по запросу СБУ без решения суда на 7 дней (за подписью лишь заместителя главы апелляционного суда). Теперь, согласно законопроекту, без суда сайты блокировать нельзя.

"Ограничение доступа к определенным (идентифицированным) информационным ресурсам (сервисам) с целью недопущения террористического акта или проведения разведывательно-подрывной деятельности во вред Украины осуществляется в судебном порядке на основании материалов уголовного производства, оперативно-розыскного или контрразведывательного дела", - говорится в законопроекте.

Также в документе прописано, что решение суда о проведении контрразведывательных действий устанавливается по ходатайству руководителя соответствующего оперативного подразделения СБУ, которое осуществляет контразведывательную деятельность, или его заместителя.

"В исключительных случаях, когда бездействие приведет к преступлению против основ национальной безопасности Украины, террористического акта, кибератаки, уничтожения необходимых фактических данных или сделает невозможным их получение, глава СБУ, его заместитель или начальник регионального органа службы безопасности имеет право принять документально оформленное решение о проведении контрразведывательной деятельности, предусмотренной частью первой статьи (речь идет о негласном снятие информации, видеоконтроле за подозреваемыми, фиксации мест пребывания, снятии информации с транспортных и телекоммуникационных сетей, проникновении в жилье, транспорт и т.д. - Ред.), до вынесения решения суда. В таком случае руководитель оперативного подразделения, инициировавший проведение этих действий, должен в течение 24 часов обратиться в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на проведение контрразведки", - сказано в проекте закона.

Однако это не сильно защитит информационные ресурсы от возможного произвола спецслужб, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Впрочем, с учетом того как быстро и без огласки суды уже принимали решения о блокировании сайтов, это не очень сильно защитит информресурсы от возможного произвола спецслужб. Необходимо еще прописать четкий механизм осуществления судебного процесса с обязательным публичным извещением о нем представителей самого сайта, который хотят заблокировать", - комментирует Telegram-канал.

Напомним, законопроект о реформе Службы безопасности Украины был принят в первом чтении в конце января этого года. Более 3 месяцев рабочая группа вносила в него поправки. "Страна" писала о том, как поменяют СБУ по новому закону.

Также мы писали, что в проекте закона по СБУ прописан минимальный оклад сотрудников в размере 45 400 гривен.