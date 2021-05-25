В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление Великобритании, которая призывает ввести санкции против "Северного потока -2" (СП-") и перекрыть поставки газа через Беларусь.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам. Речь идет об инциденте, когда в Минске экстренно сел самолет из-за якобы сообщения о минировании. На борту авиалайнера был бывший главный редактор телеграм-канала "Нехта", белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минска.

"Уже притчей во языцех стали "британские ученые". Мне кажется, на подходе уже "британская логика" - как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят", - отметила она.

Захарова также добавила, что посадка лайнера произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности, по решению командира экипажа.

Напомним, после инцидента с самолетом в Минске Британия первой в Европе остановила полеты над Беларусью и запретила принимать рейсы "Белавиа". Позже в Великобритании заявили, что намерены обсудить с союзниками санкции против газопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Ямал - Европа".

Ранее "Страна" писала, какие последствия для Украину будут в связи с задержанием Протасевича.