В Украине за сутки выявили 2 608 новых случаев Covid-19, что почти в два раза выше показателя прошлых суток.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего в стране болеет 161 714 человека. За время пандемии от Covid-19 умерли 49 685 человек. За сутки это число выросло на 249 смертельных случаев.

Выздоровели за сутки 17 503 человека. Всего число людей, выздоровевших от коронавируса в Украине составило 1 975 064 человека

Напомним, в понедельник, 24 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось всего на 1 334 человека. Такой прирост оказался минимальным с начала года.

Днем ранее, 23 мая, в стране было выявлено 2 533 новых случаев заражений. Падение показателей фиксировалось с 22 мая, когда в стране было выявлено 4 606 новых случая заражений.

Ранее мы сообщали, что в Евросоюзе уже официально рекомендуют не колоть вторую дозу вакцины AstraZeneca людям с тромбами. Последствия могутт быть вплоть до летального исхода.

Так же мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 миллионов доз вакцин от коронавируса.