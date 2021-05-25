В штабе ООС обвинили противника в использовании против мирных жителей противотанкового ракетного комплекса в районе населенного пункта Северное на Донбассе. Об инциденте предупредили СММ ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook

"Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения. Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим их обвинению в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ", - говорится в сообщении штаба.

В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Северное.

По состоянию на 7:00 утра, 25 мая, нарушений прекращения огня не зафиксировано. Всего за прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Напомним, сутками ранее в штабе ООС сообщили о шести обстрелах на Донбассе и ранении военного

Также "Страна" сообщала, что 22 мая на Донбассе обстреляли жилой дом из минометов.