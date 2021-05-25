Во вторник, 25 мая, дожди переместятся из восточных в западные регионы Украины. Температура воздуха будет комфортной, +22...+25 градусов днем и +9...+13 ночью.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный Укргидрометцентром.

Вторник принесет дожди в западные регионы. Правда, одновременно с этим там ожидается потепление. Днем местами столбики термометра поднимутся до +25 градусов. Ночью ожидается +9...+12 градусов.

В остальных областях Украины будет сухо, синоптики прогнозируют переменную облачность. В северных, центральных и южных регионах днем ожидается +22...+24 градуса, ночью +9...+11, в южных областях - +10...+12 градусов.

В восточных регионах будет на пару градусов теплее. Днем - +23...+25 градусов, ночью - +11...+13.

В Киеве сегодня также без осадков. Днем воздух прогреется до +21...+23 градусов, ночью похолодает до +10...+12.

Карта погоды на 25 мая. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве уже наступило метеорологическое лето, оно пришло на три дня позже обычного - 14 мая. Метеорологическая весна в столице продлилась 62 дня.

Также мы сообщали о том, что синоптики обещали Украине солнечный вторник, но циклон еще не уйдет.